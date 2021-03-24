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В Оренбурге осудили мужчину, пристававшего к детям в интернете
Злоумышленник совершил преступления против четырех несовершеннолетних, проживающих в Республике Татарстан, Самарской и Рязанской областях. Мужчине назначено наказание в виде шести с половиной лет колонии строгого режима.

В Оренбурге осудили мужчину, пристававшего к детям в интернете. Об этом сообщает пресс-служба оренбургского следкома.

В 2019 году 20-летний житель Бургуслана, используя фейковые страницы в соцсетях, знакомился с детьми, не достигшими 12-летнего возраста. Психологически воздействуя на несовершеннолетних, мужчина получал от них порнографические изображения, а также совершал иные действия, направленные против половой неприкосновенности.

Злоумышленник совершил преступления против четырех несовершеннолетних, проживающих в Республике Татарстан, Самарской и Рязанской областях.

Мужчине назначили наказание в виде шести с половиной лет колонии строгого режима.