В Оренбурге осудили мужчину, пристававшего к детям в интернете

Злоумышленник совершил преступления против четырех несовершеннолетних, проживающих в Республике Татарстан, Самарской и Рязанской областях. Мужчине назначено наказание в виде шести с половиной лет колонии строгого режима.

В Оренбурге осудили мужчину, пристававшего к детям в интернете. Об этом сообщает пресс-служба оренбургского следкома.

В 2019 году 20-летний житель Бургуслана, используя фейковые страницы в соцсетях, знакомился с детьми, не достигшими 12-летнего возраста. Психологически воздействуя на несовершеннолетних, мужчина получал от них порнографические изображения, а также совершал иные действия, направленные против половой неприкосновенности.

Злоумышленник совершил преступления против четырех несовершеннолетних, проживающих в Республике Татарстан, Самарской и Рязанской областях.

Мужчине назначили наказание в виде шести с половиной лет колонии строгого режима.