На Московском на пешеходном переходе сбили женщину

ДТП произошло вечером во вторник, 23 марта. Примерно в 19:33 на Народном бульваре около дома №8 29-летний рязанец на Hyundai Solaris, сбил 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На Московском на пешеходном переходе сбили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло вечером во вторник, 23 марта. Примерно в 19:33 на Народном бульваре около дома №8 29-летний рязанец на Hyundai Solaris, сбил 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия женщина получила травмы и обращалась за медицинской помощью.