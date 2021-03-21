\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
-3°
Пнд, 22
-1°
Втр, 23
-1°
ЦБ USD 74.14 0.48 20/03
ЦБ EUR 88.43 0.31 20/03
Нал. USD 73.50 / 74.90 14:54
Нал. EUR 87.45 / 88.65 16:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 2021 19:51
2 433
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
5 225
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
6 592
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
14 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Губернатора Пензенской области подозревают во взятке в 31 млн рублей
Губернатора Пензенской области подозревают во взятке более 31 млн рублей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что возбуждено уголовное дело.

Губернатора Пензенской области подозревают во взятке в 31 млн рублей, сообщает ТАСС.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», и других лиц. Они подозреваются во взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по подозрению в должностных преступлениях.