Губернатора Пензенской области подозревают во взятке в 31 млн рублей

Губернатора Пензенской области подозревают во взятке более 31 млн рублей. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что возбуждено уголовное дело.

Губернатора Пензенской области подозревают во взятке в 31 млн рублей, сообщает ТАСС.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», и других лиц. Они подозреваются во взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по подозрению в должностных преступлениях.