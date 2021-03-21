В Шиловском районе из горящей пятиэтажки эвакуировали 30 человек

В поселке Лесном Шиловского районе произошел пожар в многоквартирном пятиэтажном кирпичном доме. Сообщение о возгорании поступило в субботу, 20 марта, в 21:48. Из дома эвакуировали 30 человек.