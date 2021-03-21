В Шиловском районе из горящей пятиэтажки эвакуировали 30 человек
В поселке Лесном Шиловского районе произошел пожар в многоквартирном пятиэтажном кирпичном доме. Сообщение о возгорании поступило в субботу, 20 марта, в 21:48. Из дома эвакуировали 30 человек.
В поселке Лесном Шиловского районе произошел пожар в многоквартирном пятиэтажном кирпичном доме. Об этом
Сообщение о возгорании поступило в субботу, 20 марта, в 21:48. Из дома эвакуировали 30 человек.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали пять пожарных автомобилей, 11 человек.
Есть пострадавший.
В МЧС рассказали о пострадавшей.