На пожаре в Шиловском районе пострадала 75-летняя женщина

На пожаре в Шиловском районе пострадала 75-летняя женщина. Хозяйку квартиры госпитализировали, по предварительному диагнозу, с отравлением продуктами горения.

На пожаре в Шиловском районе пострадала 75-летняя женщина. Хозяйку квартиры 1945 года рождения госпитализировали, по предварительному диагнозу, с отравлением продуктами горения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, вечером в субботу, 20 марта, в поселке Лесном Шиловского районе произошел пожар в многоквартирном пятиэтажном кирпичном доме. Эвакуировали 30 человек.

Видео с места происшествия прислали РЗН. инфо очевидцы.