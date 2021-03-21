Задержали губернатора Пензенской области

В СМИ появилась информация, что задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС
В администрации Пензенской области не располагают сведениями относительно задержания губернатора Ивана Белозерцева, заявила его пресс-секретарь Дина Черемушкина в
«Вследствие чего данную информацию не комментируем», — написала она.
Ранее сообщения о задержании Белозерцева появились в соцсетях и СМИ. Как сообщает
Губернатора Пензенской области подозревают во взятке в 31 млн рублей, возбуждено уголовное дело.