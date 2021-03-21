Задержали губернатора Пензенской области

В СМИ появилась информация, что задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. При этом в администрации региона пока не располагают сведениями относительно задержания губернатора.

В СМИ появилась информация, что задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки.

В администрации Пензенской области не располагают сведениями относительно задержания губернатора Ивана Белозерцева, заявила его пресс-секретарь Дина Черемушкина в Telegram-канале .

«Вследствие чего данную информацию не комментируем», — написала она.

Ранее сообщения о задержании Белозерцева появились в соцсетях и СМИ. Как сообщает РЕН со ссылкой на источник, у губернатора и двух его сыновей якобы прошли обыски, два человека задержаны.

Губернатора Пензенской области подозревают во взятке в 31 млн рублей, возбуждено уголовное дело.