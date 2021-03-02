В Рязанской области продолжился спад заболеваемости ОРВИ

На прошедшей неделе, с 22 по 28 февраля, в Рязанской области показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировали на уровне ниже эпидемического порога на 35,1%.

На прошедшей неделе, с 22 по 28 февраля, в Рязанской области показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировали на уровне ниже эпидемического порога на 35,1%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Рязани показатель оказался ниже пороговых значений на 39%. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 58,8%. Случаев гриппа не зарегистрировали.