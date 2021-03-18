В Рязани подешевели огурцы и гречка

За неделю с 10 по 15 марта в Рязани на 12,7% подешевели свежие огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат. Также цены снизились на крупу гречневую-ядрицу (на 7,3%) и свежие помидоры (на 3,6%).