В Рязани подешевели огурцы и гречка
За неделю с 10 по 15 марта в Рязани на 12,7% подешевели свежие огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат. Также цены снизились на крупу гречневую-ядрицу (на 7,3%) и свежие помидоры (на 3,6%).
За неделю с 10 по 15 марта в Рязани на 12,7% подешевели свежие огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат. Также цены снизились на крупу гречневую-ядрицу (на 7,3%) и свежие помидоры (на 3,6%).
Незначительно подорожали:
— яблоки;
— молоко;
— мясные консервы для детского питания;
— вареная колбаса;
— подсолнечное масло;
— говядина (кроме бескостного мяса).