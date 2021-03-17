Рязанский жилой комплекс стал призером престижной градостроительной премии

Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021 — это самая масштабная в России премия в области жилищного строительства. Призером федерального этапа конкурса стала рязанская компания «Мармакс».

Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021 — это самая масштабная в России премия в области жилищного строительства.

ЖК Парковый квартал Голландия от ИСГ « Мармакс» стал призером номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, многоэтажные дома» и занял третье место.

Также новостройку от « Мармакс» эксперты признали лучшим среди жилых комплексов-новостроек Рязанской области в 2021 году. Им стал ЖК Достояние на Чапаева . Жюри конкурса оценивало проекты по 106 параметрам, объединенным в восемь групп:

— транспортная доступность, парковки;

— социальная инфраструктура;

— дворовое пространство, безопасность;

— объекты спорта, массовый отдых;

— вредные воздействия и неблагоприятное соседство;

— архитектура, параметры застройки;

— входные группы, подъезды, инженерные системы, лифты, энергоэффективность, среда для маломобильных граждан;

— клиентский сервис, потребительские особенности дома и квартир.

Награждение победителей состоялась во вторник, 9 марта, в московском Экспоцентре в рамках Российской строительной недели (RosBuild-2021).