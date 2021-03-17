Рязанский жилой комплекс стал призером престижной градостроительной премии

Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2021 — это самая масштабная в России премия в области жилищного строительства.
ЖК Парковый квартал
Также новостройку от «
— транспортная доступность, парковки;
— социальная инфраструктура;
— дворовое пространство, безопасность;
— объекты спорта, массовый отдых;
— вредные воздействия и неблагоприятное соседство;
— архитектура, параметры застройки;
— входные группы, подъезды, инженерные системы, лифты, энергоэффективность, среда для маломобильных граждан;
— клиентский сервис, потребительские особенности дома и квартир.
Награждение победителей состоялась во вторник, 9 марта, в московском Экспоцентре в рамках Российской строительной недели (RosBuild-2021).