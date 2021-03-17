Работники Рязанского приборного завода стали призерами соревнований по лыжным гонкам регионального Профобъединения

Лыжники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») завоевали шесть бронзовых медалей на соревнованиях в рамках межотраслевой Спартакиады на Кубок Рязанского областного союза организаций профсоюзов. Состязания проводились на разные дистанции в шести возрастных группах классическим стилем.

Лыжники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») завоевали шесть бронзовых медалей на соревнованиях в рамках межотраслевой Спартакиады на Кубок Рязанского областного союза организаций профсоюзов. Состязания проводились на разные дистанции в шести возрастных группах классическим стилем.

Самый молодой заводской призер гонки на три километра — 24-летняя инспектор Марина Бахмутова. Самый «зрелый» заводчанин, ставший третьим на дистанции десять километров, — фрезеровщик Владимир Чигир, ему 61 год. Среди бронзовых медалистов — представители разных профессий. Юлия Зинькова и Владимир Макаров — начальники лаборатории и цеха, Иван Карюкин — шлифовщик, а Ольга Розова — инженер-конструктор. Все заводские призеры награждены денежными призами и грамотами.

«Богатые спортивные традиции нашей профсоюзной организации берут начало в 30-х годах прошлого века, — отметила председатель Первичной профсоюзной организации АО „ГРПЗ“ Елена Демина. — И в наши дни заводской профком активно поддерживает занятия физкультурой и спортом на предприятии, непосредственно участвует в организации и проведении всех заводских первенств по разным дисциплинам, а также в стартах под эгидой Рязанского областного союза организаций профсоюзов и Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности».

Лыжная гонка — это первый этап межотраслевой Спартакиады на Кубок Рязанского областного союза организаций профсоюзов.

В ней приняли участие около ста спортсменов и десять команд организаций, входящих в региональное Профобъединение.