Вжух и… В Рязани засняли мужчину, который справил нужду на чужой автомобиль

В Рязани засняли мужчину, который справил нужду на чужой автомобиль. Инцидент произошел во вторник, 16 марта, на улице Васильевская. Запись в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.

В Рязани засняли мужчину, который справил нужду на чужой автомобиль.

Инцидент произошел во вторник, 16 марта, на улице Васильевская. Запись в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина идет по улице, затем сворачивает к припаркованному автомобилю и справляет нужду.

«Может кто-то узнает своего мужа или папу, и пристыдит за сей поступок», — пожаловались очевидцы.