Видео: в Рязани проехавшая на «красный» «Киа» чуть не сбила пешеходов

Это произошло в 20:07 на проезде Шабулина. На видеозаписи, опубликованной в соцсети, видно, что машина продолжила движение, несмотря на то, что «красный» уже горел.

Вечером в понедельник, 15 марта, автомобиль Kia Rio проехал на красный сигнал светофора. Это произошло в 20:07 на проезде Шабулина.

На видеозаписи, опубликованной в соцсети, видно, что машина продолжила движение, несмотря на то, что «красный» уже горел. При этом иномарка едва не наехала на пешеходов, которые начали переходить дорогу на «зеленый».

«Красный наш, зеленый общий? На пешеходном переходе было темно, пешеходов не очень видно. Но красный свет светофора светил ярко», — написал автор ролика.