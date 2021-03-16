В Рязани закупят 68 квартир для детей-сирот

Во вторник, 16 марта, на заседании по бюджету и налоговой политике рязгордумы обсудили передачу квартир для малоимущих семей и детей-сирот.

Во вторник, 16 марта, на заседании по бюджету и налоговой политике рязгордумы обсудили передачу квартир для малоимущих семей и детей-сирот.

В 2021 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделят 68 квартир на сумму 105 млн 882 тысячи рублей.

На данный момент уже приобрели 10 квартир, на стадии заключения еще столько же.

Также в 2021 году планируется отремонтировать 9 муниципальных квартир на сумму 1 млн 683 тысячи рублей. Эти помещения предоставят малоимущим семьям.