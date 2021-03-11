Скопинский маньяк заявил, что не может давать интервью из-за контракта

Он ответил на вопросы местного блогера, который опубликовал соответствующее видео «ВКонтакте». Он лишь отметил, что живет сейчас в своем доме.

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк» заявил, что подписал контракт и не может давать никому интервью. Так он ответил на вопросы местного блогера, который опубликовал соответствующее видео «ВКонтакте».

«У меня контракт. Недели две нельзя общаться. Они там программу ставят», — сказал Мохов.

Он лишь отметил, что живет сейчас в своем доме.

Ранее Мохов дал интервью после освобождения. Его выпустили из колонии 3 марта.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.