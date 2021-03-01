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В Рязани закрыли наркопритон на улице Почтовой
В полицию обратились рязанцы, которые сообщили, что рядом с одним из домов на Почтовой собираются молодые люди. Оперативники стали следить за подъездом дома. Выяснилось, что «гости со странным поведением» приходят в квартиру, где живет 32-летний рязанец.

В Рязани закрыли наркопритон в квартире на улице Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились рязанцы, которые сообщили, что рядом с одним из домов на Почтовой собираются молодые люди.

«Причем, поведение у них странное — когда они спешат войти в подъезд, то ведут себя молчаливо и сдержано, а когда выходят из подъезда — бывают шумны, многословны и некоторые нетвердо стоят на ногах», — отметили в полиции.

Оперативники стали следить за подъездом дома. Выяснилось, что «гости со странным поведением» приходят в квартиру, где живет 32-летний рязанец.

Полиция предположила, что они собираются для употребления наркотиков. Правоохранители «нанесли рязанцу неожиданный визит» и проверили его квартиру.

В помещении нашли и изъяли предметы для употребления наркотиков. Позже криминалистическая экспертиза установила, что на этих предметах были следы «синтетики».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до 4 лет.