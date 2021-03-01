\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
-4°
Втр, 02
Срд, 03
-1°
ЦБ USD 74.04 -0.4 02/03
ЦБ EUR 89.45 -0.92 02/03
Нал. USD 73.80 / 74.50 11:42
Нал. EUR 89.10 / 89.80 11:42
Новости
Коронавирус
Публикации
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
25 февраля 16:29
1
19 671
20 лет милосердия
В 2001 году предприятия, входящие в состав холдинга ФПК...
25 февраля 14:53
5 194
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
16 831
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
23 623
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Названы лауреаты премии «Золотой глобус»
«Лучшим драматическим фильмом» стала картина Хлои Чжао «Земля кочевников». В номинации также были представлены «Манк» Дэвида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел.

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Трансляцию провел телеканал NBC.

«Лучшим драматическим фильмом» стала картина Хлои Чжао «Земля кочевников».

В номинации также были представлены «Манк» Дэвида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел.

Награду за лучшую женскую роль получила Андра Дэй за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

Фильм «Борат 2» признали лучшей комедией. За приз боролись мюзикл «Гамильтон» Томаса Каила, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Выпускной» Райана Мерфи и «Мьюзик» певицы Сии.

«Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом. Приз за лучший драматический сериал выиграла «Корона», а комедийный — «Шиттс Крик».

Лучшим фильмом на иностранном языке стала корейская картина «Минари» Ли Айзека Чуна, приз за лучший анимационный фильм выиграла «Душа».