Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

«Лучшим драматическим фильмом» стала картина Хлои Чжао «Земля кочевников». В номинации также были представлены «Манк» Дэвида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел.

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Трансляцию провел телеканал NBC .

«Лучшим драматическим фильмом» стала картина Хлои Чжао «Земля кочевников».

В номинации также были представлены «Манк» Дэвида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел.

Награду за лучшую женскую роль получила Андра Дэй за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

Фильм «Борат 2» признали лучшей комедией. За приз боролись мюзикл «Гамильтон» Томаса Каила, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Выпускной» Райана Мерфи и «Мьюзик» певицы Сии.

«Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом. Приз за лучший драматический сериал выиграла «Корона», а комедийный — «Шиттс Крик».

Лучшим фильмом на иностранном языке стала корейская картина «Минари» Ли Айзека Чуна, приз за лучший анимационный фильм выиграла «Душа».