Спортшкола «Айсберг» открыла набор в группы по хоккею

ГАУ РО СШ «Айсберг» открыла набор в группы по хоккею. Об этом сообщил региональный минспорт.
В бесплатные группы начальной подготовки приглашают мальчиков 2013, 2014, 2015 годов рождения. В коммерческие группы предварительной подготовки приглашают мальчиков 2016 и 2017 годов рождения.
Занятия проводят опытные тренеры. «Хоккей учит работать в команде, воспитывает волю, трудолюбие и внимание. Этот спорт развивает ловкость, дисциплинированность, ответственность», — говорится в сообщении.
Желающих записаться ждут по адресу: улица Шевченко, 51:
- 13 февраля с 10:00 до 13:00;
- 20 февраля с 10:00 до 13:00.
Для записи при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Умение кататься на коньках приветствуется, но не является обязательным.
Получить более подробную информацию можно по телефону 50-50-16, по почте