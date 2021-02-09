Спортшкола «Айсберг» открыла набор в группы по хоккею

В бесплатные группы начальной подготовки приглашают мальчиков 2013, 2014, 2015 годов рождения. В коммерческие группы предварительной подготовки приглашают мальчиков 2016 и 2017 годов рождения.

ГАУ РО СШ «Айсберг» открыла набор в группы по хоккею. Об этом сообщил региональный минспорт.

В бесплатные группы начальной подготовки приглашают мальчиков 2013, 2014, 2015 годов рождения. В коммерческие группы предварительной подготовки приглашают мальчиков 2016 и 2017 годов рождения.

Занятия проводят опытные тренеры. «Хоккей учит работать в команде, воспитывает волю, трудолюбие и внимание. Этот спорт развивает ловкость, дисциплинированность, ответственность», — говорится в сообщении.

Желающих записаться ждут по адресу: улица Шевченко, 51:

13 февраля с 10:00 до 13:00;

20 февраля с 10:00 до 13:00.

Для записи при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Умение кататься на коньках приветствуется, но не является обязательным.