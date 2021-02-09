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Спортшкола «Айсберг» открыла набор в группы по хоккею
В бесплатные группы начальной подготовки приглашают мальчиков 2013, 2014, 2015 годов рождения. В коммерческие группы предварительной подготовки приглашают мальчиков 2016 и 2017 годов рождения.

ГАУ РО СШ «Айсберг» открыла набор в группы по хоккею. Об этом сообщил региональный минспорт.

В бесплатные группы начальной подготовки приглашают мальчиков 2013, 2014, 2015 годов рождения. В коммерческие группы предварительной подготовки приглашают мальчиков 2016 и 2017 годов рождения.

Занятия проводят опытные тренеры. «Хоккей учит работать в команде, воспитывает волю, трудолюбие и внимание. Этот спорт развивает ловкость, дисциплинированность, ответственность», — говорится в сообщении.

Желающих записаться ждут по адресу: улица Шевченко, 51:

  • 13 февраля с 10:00 до 13:00;
  • 20 февраля с 10:00 до 13:00.

Для записи при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Умение кататься на коньках приветствуется, но не является обязательным.

Получить более подробную информацию можно по телефону 50-50-16, по почте icebergsport@yandex.ru или в группе «ВКонтаке».