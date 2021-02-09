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Рязанцам рассказали об «идеальном остеклении квартиры»
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».

Холдинг VELLCOM group рассказал рязанцам об идеальном остеклении квартиры.

В компании отметили, что сейчас популярно панорамное остекление. Это не только декоративный элемент интерьера, такая конструкция также несет в себе прикладное значение, за счет нее удается добиться ряда важных преимуществ:

  • пространство кажется просторнее из-за обилия солнечного света;
  • возникает иллюзия открытого воздуха и участия в оживленной жизни города, но при этом человек находится в теплой и уютной комнате;
  • нет необходимости в дополнительном освещении;
  • дизайн вашего интерьера будет смотреться современно и стильно.

Но у такого вида остекления есть ряд недостатков:

  • повышенная просматриваемость;
  • отдача большего количества тепла и большее нагревание на солнце;
  • сложности в уходе.

Существует способ, при котором можно сохранить все достоинства и минимизировать недостатки — окна увеличенного размера. Они сохраняют эффект расширенного пространства, красивых обширных видов и максимальной освещенности, но полностью исключают ощущение «аквариума».

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».