Пенсионер на «Дэу» врезался в остановившийся на обочине Северной окружной «Датсун»
В понедельник, 8 февраля, на 5-м километре Северной окружной произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В понедельник, 8 февраля, на 5-м километре Северной окружной произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 12:40 71-летний житель Спасского района на Daewoo Nexia не убедился в безопасности движения и врезался в Datsun mi-DO под управлением 41-летней рязанки, которая остановилась на обочине.
В результате женщина получила травмы, ей оказали медпомощь.