На выезде из Канищева образовалась пробка из-за ДТП

Утром во вторник, 9 февраля, на выезде из Канищева образовалась пробка из-за ДТП, которое произошло на пересечении улиц Интернациональной и Бирюзова.

Утром во вторник, 9 февраля, на выезде из Канищева образовалась пробка из-за ДТП, которое произошло на пересечении улиц Интернациональной и Бирюзова.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение практически блокировано от улицы Станкозаводской по улицам Бирюзова и Интернациональной.

Кроме того, затор образовался на Приокском путепроводе — перед светофором в сторону проезда Шабулина произошло ДТП.