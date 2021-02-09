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Михайловец до смерти забил знакомую
В Михайлове 6 декабря 2020 года во дворе дома нашли мертвую 60-летнюю женщину. Следователи установили, что 4 декабря хозяйка дома и ее знакомый пили алкоголь. Они поссорились из-за отсутствия денег на покупку спиртного: женщина оскорбила собутыльника, тот сбил ее с ног ударом и продолжить бить ее до тех пор, пока она не потеряла сознание.

Михайловец до смерти забил знакомую. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил рязанский следком.

В Михайлове 6 декабря 2020 года во дворе дома нашли мертвую 60-летнюю женщину. Следователи установили, что 4 декабря хозяйка дома и ее знакомый пили алкоголь. Они поссорились из-за отсутствия денег на покупку спиртного: женщина оскорбила собутыльника, тот сбил ее с ног ударом и продолжить бить ее до тех пор, пока она не потеряла сознание.

Подозреваемого нашли. Им оказался 38-летний местный житель. На него завели дело по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью знакомой, повлекшем по неосторожности смерть женщины»).