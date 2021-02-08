В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -29 градусов
По данным синоптиков, ночью будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В ночь на вторник, 9 февраля, в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ночью будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный, 2-7 метров в секунду.
Днем облачно, временами снег, метель, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица, днем местами снежные заносы.
Температура воздуха по области ночью -25, -20 градусов, местами до -29 градусов; днем -17, -12 градусов.