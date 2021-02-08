В Госдуме обсудят введение новой памятной даты

Изменения предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Заксобрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект об учреждении новой памятной даты 28 января — День открытия Антарктиды.

Как передает РИА Новости , изменения предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

«День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1820 год) поможет россиянам и их будущим поколениям сохранить память о российских первопроходцах — экипажах шлюпов „Восток“ и „Мирный“, их командирах Ф.Ф. Беллинсгаузене и М.П. Лазареве — и станет предметом истинной гордости за верное служение России этих русских военных моряков», — уверены разработчики законопроекта.

Также авторы напомнили, что в 2020 году в РФ отмечался 200-летний юбилей открытия Антарктиды русскими военными моряками.

«В связи с этим обращаемся к депутатам… с предложением поддержать настоящую законодательную инициативу о введении новой памятной даты в Российской Федерации 28 января», — сказано в пояснительной записке.