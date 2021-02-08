СМИ: крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов

Член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил убрать крепкие алкогольные напитки из продуктовых магазинов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил убрать крепкие алкогольные напитки из продуктовых магазинов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Хамаев отметил, что его инициатива касается спиртного крепостью выше 15%. По словам мужчины, алкоголь занимает значительную площадь магазинов, и это является его рекламой для взрослых и детей, которые пришли за продуктами.

Крепкий алкоголь член Общественной палаты предложил продавать в специализированных магазинах.