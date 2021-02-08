СМИ: крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов
Член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил убрать крепкие алкогольные напитки из продуктовых магазинов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.
Член Общественной палаты Султан Хамзаев в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил убрать крепкие алкогольные напитки из продуктовых магазинов. Об этом сообщает
Хамаев отметил, что его инициатива касается спиртного крепостью выше 15%. По словам мужчины, алкоголь занимает значительную площадь магазинов, и это является его рекламой для взрослых и детей, которые пришли за продуктами.
Крепкий алкоголь член Общественной палаты предложил продавать в специализированных магазинах.