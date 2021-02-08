СМИ: детям силовиков хотят дать преимущество при поступлении в вузы

Газета «Известия» сообщает, что Правительство поддержало законопроект, дающий детям действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии преимущество при поступлении в профильные вузы.

Газета «Известия» сообщает , что Правительство поддержало законопроект, дающий детям действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии преимущество при поступлении в профильные вузы.

Автором инициативы — депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Они предлагают сохранить льготы для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет.

Отмечается, что преференции никак не повлияют на возможность поступления в вузы других абитуриентов, поскольку преимущественное право реализуется лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

По данным газеты, Госдума может рассмотреть документ в марте.