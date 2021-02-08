\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
-19°
Втр, 09
-17°
Срд, 10
-14°
ЦБ USD 75.11 -0.62 06/02
ЦБ EUR 89.89 -1.03 06/02
Нал. USD 74.2 / 75.51 09:59
Нал. EUR 89.45 / 90.2 09:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
Вчера 17:07
2 707
Мэрия вновь предложила рязанке на костылях квартиру, которая ей не под...
В начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала жур...
6 февраля 2021 16:57
5 497
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
15 887
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
26 857
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
СМИ: детям силовиков хотят дать преимущество при поступлении в вузы
Газета «Известия» сообщает, что Правительство поддержало законопроект, дающий детям действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии преимущество при поступлении в профильные вузы.

Газета «Известия» сообщает, что Правительство поддержало законопроект, дающий детям действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии преимущество при поступлении в профильные вузы.

Автором инициативы — депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Они предлагают сохранить льготы для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет.

Отмечается, что преференции никак не повлияют на возможность поступления в вузы других абитуриентов, поскольку преимущественное право реализуется лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

По данным газеты, Госдума может рассмотреть документ в марте.