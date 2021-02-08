Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с грузовиком и двумя легковушками в Шиловском районе

Авария произошла 26 декабря 2020 года в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии с грузовиком и двумя легковушками, которая произошла 26 декабря 2020 года в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 8:35 на 118-ом километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» 49-летний водитель Lada Granta столкнулся с «ГАЗ-САЗ» под управлением 56-летнего мужчины, а тот, в свою очередь, врезался в Volvo, за рулем которого был 57-летний мужчина.

В результате водитель Volvo погиб.

Всех, кто что-нибудь знает о ДТП, просят обращаться по телефону (4912)44-46-08.