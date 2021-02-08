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Писатели и блогеры попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. В течение недели оно будет полностью оформлено и направлено в официально установленном порядке.

Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Как пишет РИА Новости, обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. В течение недели оно будет полностью оформлено и направлено в официально установленном порядке.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», — отмечается в обращении.

Авторы так же полагают, что память о самом Феликсе Дзержинском как исторической личности «вполне жива до сих пор».

«Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому работы Вучетича на исторически обусловленное место его установки, на Лубянскую площадь, никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень, а, напротив, если хотите, дополняет его. Потому что это всего лишь разные грани истории нашей страны. Которую надо любить и принимать такою, какая она есть», — сказано в обращении.

Письмо подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Сергей Аксенов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт, Семен Пегов, Петр Лидов, Герман Садулаев, Алексей Гинтовт и другие.