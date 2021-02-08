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Минздрав сократил список лекарств при лечении COVID-19
Минздрав добавил рекомендации по оказанию помощи пациентам с онкологией и хронической болезнью почек, а также определил особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19.

Минздрав сократил список лекарств при лечении COVID-19. Теперь в перечне возможных препаратов для взрослых — пять препаратов, ранее их было шесть, передает РИА Новости.

Для лечения россиян рекомендует «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α", «Умифеновир». Из списка исключили азитромицин.

Все эти препараты противопоказаны беременным. Они могут принимать только рекомбинантный «ИФН-α2b».

Минздрав добавил рекомендации по оказанию помощи пациентам с онкологией и хронической болезнью почек, а также определил особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19.