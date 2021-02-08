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Глава Минздрава заявил о снижении смертности от онкологии в России
Мурашко отметил, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительные инструменты для борьбы с онкологией — новое оборудование и лекарственные препараты.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от рака в 2020 году. Его слова приводит агентство РИА Новости. Об этом чиновник рассказал во время выступления на церемонии вручения ежегодной премии «Будем жить!».

«И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас. И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», — приводит его речь агентство.

По словам главы Минздрава, несмотря на высокую нагрузку системы здравоохранения в период пандемии, помощь онокбольным оказали своевременно и в полном объеме. Также Мурашко отметил, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительные инструменты для борьбы с онкологией — новое оборудование и лекарственные препараты.

«Впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Я надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране», — добавил Михаил Мурашко.