Глава Минздрава заявил о снижении смертности от онкологии в России

Мурашко отметил, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительные инструменты для борьбы с онкологией — новое оборудование и лекарственные препараты.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от рака в 2020 году. Его слова приводит агентство РИА Новости . Об этом чиновник рассказал во время выступления на церемонии вручения ежегодной премии «Будем жить!».

«И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас. И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», — приводит его речь агентство.

По словам главы Минздрава, несмотря на высокую нагрузку системы здравоохранения в период пандемии, помощь онокбольным оказали своевременно и в полном объеме. Также Мурашко отметил, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительные инструменты для борьбы с онкологией — новое оборудование и лекарственные препараты.

«Впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Я надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране», — добавил Михаил Мурашко.