В Рязани при пожаре в девятиэтажке пострадали люди

В Рязани при пожаре в девятиэтажке пострадали люди. ЧП случилось в ночь на 6 февраля на улице Крупской.

В Рязани произошел пожар в доме на улице Крупской. Есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 6 февраля в 00:06. Загорелась однокомнатная квартира в девятиэтажном кирпичном доме. Огонь охватил комнату.

На место выезжали четыре расчета и 14 пожарных.

Устанавливаются причины пожара и ущерб.

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях.

В МЧС рассказали о пострадавших при пожаре в Рязани.