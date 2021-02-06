В Рязани при пожаре в девятиэтажке пострадали люди
В Рязани при пожаре в девятиэтажке пострадали люди. ЧП случилось в ночь на 6 февраля на улице Крупской.
В Рязани произошел пожар в доме на улице Крупской. Есть пострадавшие. Об этом
Сообщение о возгорании поступило 6 февраля в 00:06. Загорелась однокомнатная квартира в девятиэтажном кирпичном доме. Огонь охватил комнату.
На место выезжали четыре расчета и 14 пожарных.
Устанавливаются причины пожара и ущерб.
Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях.
В МЧС рассказали о пострадавших при пожаре в Рязани.