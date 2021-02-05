Пьяный водитель устроил смертельную аварию в Рыбновском районе

В ночь на пятницу, 5 февраля, на 165-м километре трассы М-5 в Рыбновском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ночь на пятницу, 5 февраля, на 165-м километре трассы М-5 в Рыбновском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно в 1:30 34-летний житель Рыбновского района на Kia Rio превысил скорость, не справился с управлением и врезался в остановившийся у края дороги полуприцеп грузовика «МАН» под управлением 42-летнего жителя Волгоградской области.

В результате 34-летний пассажир Kia скончался на месте. У водителя легковушки обнаружили признаки алкогольного опьянения, пройти медосвидетельствование он отказался.