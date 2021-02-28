В Рязанской области от коронавируса умерли еще двое жителей
В Рязанской области от коронавируса умерли еще двое жителей. Данные за сутки опубликовал федеральный оперштаб. Всего от коронавируса умерли 298 жителей региона.
Еще двое жителей Рязанской области скончались от COVID-19. Данные за сутки опубликовал федеральный оперштаб. Всего от коронавируса умерли 298 жителей региона.
В статистику дня включили 65 заболевших рязанцев. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 24 480 человек.
Выздоровели 74, всего за пандемию — 22 507.