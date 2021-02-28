В Рязани выпавшая из окна женщина хотела напугать сожителя

В Рязани из окна на улице Бирюзова выпала 33-летняя женщина. Она получила травмы. Выяснилось, что женщина хотела напугать сожителя.

В Рязани из окна на улице Бирюзова выпала 33-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Инцидент произошел в субботу, 27 февраля. Выяснилось, что женщина хотела напугать сожителя. По предварительным данным, пара распивала спиртное, произошла ссора. Женщина вышла на балкон, чтобы испугать мужчину, но из-за опьянения выпала с третьего этажа.

Полиция проводит проверку.