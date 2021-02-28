Рязанских водителей попросили убрать машины с улиц в ночь на 1 марта

Водителей Рязани попросили убрать машины с улиц в ночь на 1 марта, чтобы спецтехника могла убрать снег. В мэрии озвучили список улиц.

Водителей Рязани попросили убрать машины с улиц в ночь на 1 марта, чтобы спецтехника могла убрать снег. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В ночь на 1 марта продолжится противогололедная обработка дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Вывозить снег будут на улицах Ленина, от Соборной до Свободы две стороны, Новослободской, от Ленина до Некрасова две стороны, в п/п Приокском, на Вокзальной.

Дирекция благоустройства обращается к жителям с просьбой не парковать свои машины на этих улицах.

В выходные уже очистили территории от наледи с обработкой пескосоляной смесью на улицах Толстого, Островского, Полетаева, Безымянном переулке, Почтовой, Гагарина, Интернациональной. Также в ночь на 28 февраля обработали тротуары на улицах Ленина, Полонского, Радищева, Бульваре Есенина, Есенина, Почтовой, Первомайском проспекте, площади Победы, Дзержинского, Гагарина, Московском шоссе, Бульваре Победы, Народном бульваре, Крупской, Костычева, Новаторов, Мервинской, Новоселов.