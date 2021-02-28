Пьяный пенсионер из Михайлова получил условный срок за избиение полицейских

Михайловский районный суд огласил приговор 70-летнему местному жителю, обвиняемому в применении насилия к полицейским. Пенсионер побил двух инспекторов ГИБДД.

Михайловский районный суд огласил приговор 70-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел автомобиль по одной из улиц Михайлова, где его остановил экипаж ГИБДД.

Выявив состояние опьянения, стражи порядка отстранили водителя от управления автомобилем и начали составлять административный материал. Однако пенсионер, ранее судимый за оскорбление представителей власти и применение к ним насилия, был неприязненно настроен к полицейским. Он побил их по лицу и шее, два инспектора получили телесные повреждения.

Камера в патрульном автомобиле зафиксировала происходящее.

Подсудимый не признал вину и отрицал случившееся. Суд согласился с позицией обвинения, признал пенсионера виновным в совершении преступления.

Учитывая наличие у мужчины хронических заболеваний, инвалидности, психического расстройства, положительные характеристики и преклонный возраст, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, в течение которого своим поведением он должен доказать свое исправление.