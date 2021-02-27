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Житель Шиловского района похвастался знакомым заготовкой наркотиков и был задержан
У жителя Шиловского района дома нашли наркотики. До оперативников дошла информация, что мужчина похвастался знакомым заготовкой «хорошей травы» на всю зиму.

У жителя Шиловского района дома нашли наркотики. До оперативников дошла информация, что среди знакомых мужчина похвастался заготовкой «хорошей травы» на всю зиму, сообщается на сайте регионального УМВД.

Правоохранители получили сведения, что 35-летний житель села Красный Холм может хранить у себя дома наркотики растительного происхождения.

Ранее местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Тогда он обнаружил в окрестностях родного села заросли дикорастущей конопли, нарезал ее, высушил и приготовил марихуану, которую сам употреблял.

В этот раз оперативники осмотрели дом мужчины и надворную постройку. Среди подержанной мебели обнаружили картонную коробку, в которой хранились высушенные фрагменты растений с характерным запахом.

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил 419 граммов марихуаны, приготовленной из дикорастущих растений. Это вес юридически квалифицируется как крупный размер.

Полицейские задержали мужчину. Наркотики изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.