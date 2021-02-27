Житель Шиловского района похвастался знакомым заготовкой наркотиков и был задержан

У жителя Шиловского района дома нашли наркотики. До оперативников дошла информация, что среди знакомых мужчина похвастался заготовкой «хорошей травы» на всю зиму,
Правоохранители получили сведения, что 35-летний житель села Красный Холм может хранить у себя дома наркотики растительного происхождения.
Ранее местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Тогда он обнаружил в окрестностях родного села заросли дикорастущей конопли, нарезал ее, высушил и приготовил марихуану, которую сам употреблял.
В этот раз оперативники осмотрели дом мужчины и надворную постройку. Среди подержанной мебели обнаружили картонную коробку, в которой хранились высушенные фрагменты растений с характерным запахом.
Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил 419 граммов марихуаны, приготовленной из дикорастущих растений. Это вес юридически квалифицируется как крупный размер.
Полицейские задержали мужчину. Наркотики изъяли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.