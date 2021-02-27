СМИ сообщили о переводе Навального в колонию во Владимирской области

О переводе Алексея Навального в колонию во Владимирской области сообщили «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН.

О переводе Алексея Навального в колонию во Владимирской области сообщили «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН. Источник «Медиазоны» сообщил , что политик еще в пятницу, 26 февраля, был во Владимирской области и что его везут в ИК-2.

Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покров. В этой же колонии отбывал наказание активист Константин Котов, осужденный по так называемой «дадинской» статье, сообщает «Медуза».

В четверг, 25 февраля, стало известно, что Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина».