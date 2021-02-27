СМИ сообщили о переводе Навального в колонию во Владимирской области
О переводе Алексея Навального в колонию во Владимирской области сообщили «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН.
О переводе Алексея Навального в колонию во Владимирской области сообщили «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН. Источник «Медиазоны»
Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покров. В этой же колонии отбывал наказание активист Константин Котов, осужденный по так называемой «дадинской» статье,
В четверг, 25 февраля, стало известно, что Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина».