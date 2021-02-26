В Минприроды предложили повысить тарифы на вывоз мусора

Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны с истекающим сроком службы за счет повышения тарифов на вывоз мусора.

В России могут повысить тарифы на вывоз мусора. Об этом пишет РИА Новости.

Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны с истекающим сроком службы за счет повышения тарифов на вывоз мусора.

Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов заявил, что рекультивация разных видов полигонов зависит от их расположения и объема. По его словам, надбавка рассчитывалась по средним нормативам, она может составить 32 рубля в год на человека.