В Минприроды предложили повысить тарифы на вывоз мусора
Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны с истекающим сроком службы за счет повышения тарифов на вывоз мусора.
В России могут повысить тарифы на вывоз мусора. Об этом
Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны с истекающим сроком службы за счет повышения тарифов на вывоз мусора.
Директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов заявил, что рекультивация разных видов полигонов зависит от их расположения и объема. По его словам, надбавка рассчитывалась по средним нормативам, она может составить 32 рубля в год на человека.