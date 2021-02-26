Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В камерном зале рязанской филармонии 27 февраля состоится концерт из цикла «Музыкальная акварель» «Светофорная история», посвященный правилам дорожного движения.

В рязанском музыкальном театре 27 и 28 февраля зрители увидят оперетту Жака Оффенбаха «Званый вечер с итальянцами». В клубе Old Tattoo Bar 27 февраля после двухлетнего перерыва выступит рязанская метал-группа Sympuls-E.

В клубе Fabrika 27 февраля состоится концерт трио Павла Ершова из Москвы с уникальной авторской джазовой программой.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».