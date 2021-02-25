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В Рязани предложили продлить работу троллейбусов до полуночи
На заседании гордумы в четверг, 25 февраля, обсудили отчет о деятельности управления транспорта за 2020 год. Депутат Денис Милюков высказался за создание троллейбусных маршрутов, которые будут работать до 12 часов ночи.

На заседании гордумы в четверг, 25 февраля, обсудили отчет о деятельности управления транспорта за 2020 год. Депутат Денис Милюков высказался за создание троллейбусных маршрутов, которые будут работать до 12 часов ночи.

Он отметил, что от жителей поступает множество жалоб на невозможность уехать не только в часы пик, но и после 21:00.

«Давайте мы пустим два дежурных маршрута троллейбуса, перекрывающих весь город, с Московского до Песочни и с Горрощи до Рязцветмета, которые будут ходить не до 10 вечера, а хотя бы до 12 ночи», — сказал депутат.

Работу управления транспорта в 2020 году Милюков оценил как неудовлетворительную. На такой вывод, по его словам, повлияла и задержка зарплаты сотрудникам «Автоколонны 1310», и постоянное недовольство рязанцев работой общественного транспорта.

«Вполне возможно, что управление транспорта улучшит работу со сменой руководства», — выразил надежду депутат.