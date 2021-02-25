Стало известно, кому могут выдать продуктовые карточки

Союз потребителей предложил Минпромторгу ввести материальную поддержку для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше.

Союз потребителей предложил Минпромторгу ввести материальную поддержку для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Об этом сообщает газета «Известия». Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше.

В России около трех миллионов таких семей, государство признало их наиболее нуждающимися. Союз потребителей предлагает им выплачивать в среднем три тысячи рублей в месяц. Их можно будет потратить на продукты отечественного производства. Для реализации программы потребуется 108 миллиардов рублей в год.