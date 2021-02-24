В Госдуме предложили ввести новые пособия для малоимущих семей

В Госдуме предложили ввести новые пособия для малоимущих семей. Речь идет об оплате спортивных секций.

В Госдуме предложили ввести новые пособия для малоимущих семей. Об этом пишет RT. Речь идет об оплате спортивных секций для детей.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выплачивать малоимущим на спортивные секции для детей пособие в размере не более 5 тысяч в месяц. Также он отметил, что деньги необходимо переводить напрямую в спортивные секции на основе договора.

«Сейчас Минфин рассматривает возможность предоставления налоговых вычетов за оплату спортивный секций. Однако кардинально это не решит проблему доступности занятий спортом для детей из малообеспеченных семей», — пояснил депутат.