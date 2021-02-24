В Госдуме предложили ввести новые пособия для малоимущих семей
В Госдуме предложили ввести новые пособия для малоимущих семей. Речь идет об оплате спортивных секций.
В Госдуме предложили ввести новые пособия для малоимущих семей. Об этом
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выплачивать малоимущим на спортивные секции для детей пособие в размере не более 5 тысяч в месяц. Также он отметил, что деньги необходимо переводить напрямую в спортивные секции на основе договора.
«Сейчас Минфин рассматривает возможность предоставления налоговых вычетов за оплату спортивный секций. Однако кардинально это не решит проблему доступности занятий спортом для детей из малообеспеченных семей», — пояснил депутат.