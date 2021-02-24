Рязанцев предупредили о возможности схода снега с крыш

Рязанцев предупредили о возможности схода снега с крыш из-за потепления. В ночь на четверг, 25 февраля, ожидается до -19 градусов, но уже днем воздух прогреется до +1 градуса. Установится облачная погода, возможны осадки.

Рязанцев предупредили о возможности схода снега с крыш из-за потепления. Об этом сообщили на сайте администрации.

В ночь на четверг, 25 февраля, ожидается до -19 градусов, но уже днем воздух прогреется до +1 градуса. Установится облачная погода, возможны осадки.

Из — за резкого потепления рязанцев просят быть особенно внимательными при нахождении на улице. Возможно образование сосулек и наледи и сход снега с крыш. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.