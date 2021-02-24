Песков объяснил, почему Путин был без шапки в 20-градусный мороз
Речь идет о церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля. Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора, здоровье у него крепкое.
Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин был без шапки в 20-градусный мороз. Его слова
Как отметил пресс-секретарь президента, Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора, здоровье у него крепкое.
«Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье», — сказал Песков.