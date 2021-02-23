СМИ: В Шумаше строят незаконный водоем
Рядом с селом Шумашь Рязанского района незаконно создают искусственный водоем. Россельхознадзор провел внеплановую проверку.
Рядом с селом Шумашь Рязанского района незаконно создают искусственный водоем. Об этом
Россельхознадзор провел внеплановую проверку. Оказалось, что некое юрлицо проводит работы без соответствующих документов на землях сельхозназначения.
В ведомстве взяли пробы грунта. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.6 КоаП. Юрлицо могут обязать выплатить компенсацию ущебра, нанесенного плодородному слою почвы.