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Гидрометцентр рассказал, когда в центральную Россию придет тепло
Потепление в европейской части России придет с 25 февраля и продлится до конца месяца. Во второй половине недели выпадет четверть месячной нормы осадков. Март начнется с другой погоды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил, что потепление в европейской части России придет с 25 февраля и продлится до конца месяца. Об этом пишет ТАСС.

Начиная с четверга, ожидается резкая смена погоды, ночью температура будет в диапазоне минус 8-10 градусов, днем ближе к вечеру до 2-4 градусов тепла.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 6-8 градусов выше нормы. Оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра.

Метеоролог пояснил, что во второй половине недели выпадет четверть месячной нормы осадков, будут дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду.

«Важно отметить, что это не весна. Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды», — добавил Вильфанд.