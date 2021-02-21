Житель Ленинградской области выстрелил в дворника из-за уборки снега

В Ленинградской области 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, в ходе которой оказалась закрыта незаконно установленная рекламная вывеска, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего дворника. Тот получил ранение в ногу.

В Ленинградской области мужчина выстрелил в уборщика снега. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Романовка на Дороге жизни возле одного из магазинов: 36-летний хозяин торгового помещения, недовольный уборкой снега, в ходе которой оказалась закрыта незаконно установленная рекламная вывеска, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего дворника.

Потерпевший получил ранение в ногу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.