Житель Ленинградской области выстрелил в дворника из-за уборки снега
В Ленинградской области 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, в ходе которой оказалась закрыта незаконно установленная рекламная вывеска, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего дворника. Тот получил ранение в ногу.
В Ленинградской области мужчина выстрелил в уборщика снега. Сотрудники полиции задержали злоумышленника,
Инцидент произошел в поселке Романовка на Дороге жизни возле одного из магазинов: 36-летний хозяин торгового помещения, недовольный уборкой снега, в ходе которой оказалась закрыта незаконно установленная рекламная вывеска, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего дворника.
Потерпевший получил ранение в ногу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.