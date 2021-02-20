Синоптики пообещали оттепель в последние дни февраля

Такая температура продержится всего несколько дней. Затем вернется холодная погода.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 26 февраля в столицу придет оттепель с температурой до нуля и небольшого плюса. Об этом передает РИА Новости .

По словам специалиста, такая температура продержится всего несколько дней.

Позднякова добавила, что 26 февраля «мы будем находиться на пике повышения температур».

Синоптик сообщила, что в первых числах февраля температура будет вновь понижаться. По ее словам, в первые пять дней марта ночью будет около -15, -20 градусов.

«То есть последние дни февраля могут быть довольно теплыми для этого времени года, а потом холод вернется», — сказала Позднякова.