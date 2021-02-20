\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
-14°
Вск, 21
-10°
Пнд, 22
-13°
ЦБ USD 73.98 0.01 21/02
ЦБ EUR 89.66 0.12 21/02
Нал. USD 73.60 / 74.65 10:08
Нал. EUR 88.95 / 90.35 10:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
8 397
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
16 февраля 15:40
19 802
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
12 733
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
15 февраля 10:25
12 708
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Синоптики пообещали оттепель в последние дни февраля
Такая температура продержится всего несколько дней. Затем вернется холодная погода.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 26 февраля в столицу придет оттепель с температурой до нуля и небольшого плюса. Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, такая температура продержится всего несколько дней.

Позднякова добавила, что 26 февраля «мы будем находиться на пике повышения температур».

Синоптик сообщила, что в первых числах февраля температура будет вновь понижаться. По ее словам, в первые пять дней марта ночью будет около -15, -20 градусов.

«То есть последние дни февраля могут быть довольно теплыми для этого времени года, а потом холод вернется», — сказала Позднякова.