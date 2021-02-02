В Рязани задержали мужчину с оптовой партией «синтетики»

Полицейские задержали злоумышленника на Московском шоссе. В его кармане нашли упаковку с «синтетикой». Это была оптовая партия наркотика — сто граммов. На этой же улице оперативники обнаружили в снегу «закладку» с одним граммом «синтетики».

В Рязани задержали мужчину с оптовой партией «синтетики». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 2020 году оперативники УНК УМВД пресекли деятельность организованной группы «закладчиков» интернет-магазина, распространявшего «синтетику» в нескольких районах Рязанской области. Тогда полицейские узнали, что с «закладчиками» связан 31-летний житель Михайловского района.

«Недавно оперативники получили достоверную информацию о том, что мужчина живет в Рязани на съемной квартире и выполняет задания по бесконтактному сбыту наркотических средств», — рассказала пресс-служба.

Полицейские задержали злоумышленника на Московском шоссе. В его кармане нашли упаковку с «синтетикой». Это была оптовая партия наркотика — сто граммов. На этой же улице оперативники обнаружили в снегу «закладку» с одним граммом «синтетики».

На мужчину завели дело по части 3 статьи 30 УК, части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемого арестовали. Его сообщников ищут.