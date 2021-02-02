\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
-9°
Срд, 03
-8°
Чтв, 04
ЦБ USD 75.91 0.4 03/02
ЦБ EUR 91.63 0.09 03/02
Нал. USD 75.56 / 77.4 14:59
Нал. EUR 91.01 / 91.5 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
1 час назад
358
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
12 763
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
12 280
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
17 221
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани задержали мужчину с оптовой партией «синтетики»
Полицейские задержали злоумышленника на Московском шоссе. В его кармане нашли упаковку с «синтетикой». Это была оптовая партия наркотика — сто граммов. На этой же улице оперативники обнаружили в снегу «закладку» с одним граммом «синтетики».

В Рязани задержали мужчину с оптовой партией «синтетики». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 2020 году оперативники УНК УМВД пресекли деятельность организованной группы «закладчиков» интернет-магазина, распространявшего «синтетику» в нескольких районах Рязанской области. Тогда полицейские узнали, что с «закладчиками» связан 31-летний житель Михайловского района.

«Недавно оперативники получили достоверную информацию о том, что мужчина живет в Рязани на съемной квартире и выполняет задания по бесконтактному сбыту наркотических средств», — рассказала пресс-служба.

Полицейские задержали злоумышленника на Московском шоссе. В его кармане нашли упаковку с «синтетикой». Это была оптовая партия наркотика — сто граммов. На этой же улице оперативники обнаружили в снегу «закладку» с одним граммом «синтетики».

На мужчину завели дело по части 3 статьи 30 УК, части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемого арестовали. Его сообщников ищут.