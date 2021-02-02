Ученики рязанской школы пожаловались на засилье тараканов

Видео с насекомыми дети опубликовали в одной из городских групп во «ВКонтакте». «Школе №57 города Рязани появился такой красивый живой уголок», — прокомментировал ролики автор.

Ученики рязанской школы №57 пожаловались на засилье тараканов. Видео с насекомыми дети опубликовали в одной из городских групп во «ВКонтакте».

«Школе №57 города Рязани появился такой красивый живой уголок», — прокомментировал видео автор.

На ролике видно, что по полу бегают одновременно несколько тараканов.